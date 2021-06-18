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Памфилова назвала дату решения вопроса о длительности голосования на выборах в Думу
Фото: ЦИК РФ

Памфилова назвала дату решения вопроса о длительности голосования на выборах в Думу

Татьяна Плотникова

Политика

Центральная избирательная комиссия РФ проведет заседание, на котором обсудит вопрос длительности голосования на выборах депутатов Государственной думы.

Как уточнила председатель ЦИК Элла Памфилова, заседание пройдет в пятницу, 18 июня.

Замглавы ЦИК Николай Булаев рассказал, что решение о порядке голосования может быть принято на текущей неделе, до 19 июня, сообщает РИА Новости.

Напомним, 17 июня президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выборов депутатов Государственной думы Федерального Собрания РФ нового созыва на 19 сентября 2021 года.

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