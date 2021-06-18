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Пожар на металлобазе в Москве ликвидирован
Фото: twitter.com/emercom_press

Пожар на металлобазе в Москве ликвидирован

Татьяна Плотникова

Происшествия
Россия, Москва, 2-я Вольская улица, 34 Карта всех событий

Возгорание в здании металлобазы на востоке Москвы ликвидировано. Об этом в ночь на пятницу, 18 июня, рассказали в столичном главке Министерства чрезвычайных ситуаций РФ.

Ранее сообщалось о пожаре по адресу 2-я Вольская улица, дом 34. Площадь распространения огня достигала тысячи квадратных метров, затем сообщалось о локализации возгорания.

К настоящему времени пожар потушен, рассказали «ВМ» в ГУ МЧС РФ по городу Москве.

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