Россияне перечислили причины открытия нескольких кредитных карт

Фото: twitter.com/crimea_gov

Почти половина россиян, принявших участие в исследовании Райффайзенбанка, обзаводятся несколькими кредитными картами «на всякий случай».

В 2020 году подобную причину получения новых кредиток назвали лишь 36 процентов респондентов. При этом годом среди них было больше женщин, в 2021 году ситуация изменилась.

Для получения бонусов в рамках программ лояльности обзаводятся несколькими кредитками 44 процента опрошенных, в 2020 году — 48 процентов. Лишь пять процентов признают, что используют всего одну карту, а остальные забыли закрыть, а в 2020 году — девять процентов.

Кроме того, среди причин открытия нескольких карт участники опроса называли необходимость погашения других займов, дифференциацию кредиток в зависимости от назначения платежа. Например, одна — для ежедневных расходов, другая — для онлайн-покупок или валюты.

В целом за первые пять месяцев 2021 года банки выдали россиянам 5,6 миллиона кредитных карт с суммарным лимитом 392 миллиарда рублей, пишут «Известия» со ссылкой на Объединенное кредитное бюро.