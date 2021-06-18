Роспотребнадзор дал рекомендации при гриппе и COVID-19 у членов семьи

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Если кто-либо из членов семьи заболел гриппом или коронавирусной инфекцией, следует соблюдать определенные рекомендации — это поможет облегчить состояние больного и минимизировать риск заражения других родственников, рассказали в Роспотребнадзоре.

В первую очередь необходимо вызвать врача к заболевшему, а также выделить ему отдельную комнату. Если это невозможно, важно находиться на расстоянии не менее метра от пациента.

Контакты с больным требуется ограничить, прежде всего это относится к детям, пожилым людям и лицам с хроническими заболеваниями.

Важно следить за чистотой в комнате заболевшего, чаще мыть и дезинфицировать поверхности, а также проветривать помещение. Пациент должен питаться отдельно от других членов семьи, из специально предназначенной для него посуды. После еды ее необходимо дезинфицировать.

Ухаживать за больным должен один человек, которому следует использовать средства индивидуальной защиты и чаще мыть руки с мылом, сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора.

Ранее ученые из Йельского университета заявили, что простуда может защитить от коронавируса. Специалисты утверждают, что провоцирующий простуду вирус запускает в организме иммунный ответ, который может предотвратить COVID-19.