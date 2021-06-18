Наталья Сергунина: Москва вошла в тройку лучших городских экосистем для стартапов в Европе

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Москва стала вторым европейским городом в международном рейтинге Global Startup Ecosystem Index 2021 года. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы, руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

Первое место занял Лондон, а на третьей строчке расположился Париж. В 2020 году столица России заняла в рейтинге третье место.

Наталья Сергунина отметила, что Москва смогла подняться на строчку выше из-за реализации городских программ развития технологического сектора, которые работали в столице несмотря на пандемию коронавируса.

— Конечно, будем и дальше активно поддерживать инноваторов — субсидиями, консультациями, новыми сервисами, образовательными и инфраструктурными проектами, — подчеркнула Наталья Сергунина.

При определении лучших городских экосистем для стартапов в Европе эксперты учитывают множество параметров. В частности, они смотрят на число и работу инновационных компаний и на объем инвестиций.

— В числе проектов, благодаря которым Москва вновь остается в тройке европейских лидеров, — программа пилотного тестирования инновационных решений, позволяющая технологическому бизнесу проводить испытания новейших разработок на государственных и коммерческих площадках, а также программа «Московский акселератор», направленная на масштабирование инновационных решений в перспективных отраслях в партнерстве с корпорациями, — добавил руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Уточняется, что анализ экосистем проводили на основе базы данных, в которую входит более тысячи городов, 70 тысяч стартапов и других проектов.