Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Наталья Сергунина: Москва вошла в тройку лучших городских экосистем для стартапов в Европе
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Наталья Сергунина: Москва вошла в тройку лучших городских экосистем для стартапов в Европе

Анастасия Волоснова

Город

Москва стала вторым европейским городом в международном рейтинге Global Startup Ecosystem Index 2021 года. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы, руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

Первое место занял Лондон, а на третьей строчке расположился Париж. В 2020 году столица России заняла в рейтинге третье место.

Наталья Сергунина отметила, что Москва смогла подняться на строчку выше из-за реализации городских программ развития технологического сектора, которые работали в столице несмотря на пандемию коронавируса.

— Конечно, будем и дальше активно поддерживать инноваторов — субсидиями, консультациями, новыми сервисами, образовательными и инфраструктурными проектами, — подчеркнула Наталья Сергунина.

При определении лучших городских экосистем для стартапов в Европе эксперты учитывают множество параметров. В частности, они смотрят на число и работу инновационных компаний и на объем инвестиций.

— В числе проектов, благодаря которым Москва вновь остается в тройке европейских лидеров, — программа пилотного тестирования инновационных решений, позволяющая технологическому бизнесу проводить испытания новейших разработок на государственных и коммерческих площадках, а также программа «Московский акселератор», направленная на масштабирование инновационных решений в перспективных отраслях в партнерстве с корпорациями, — добавил руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Уточняется, что анализ экосистем проводили на основе базы данных, в которую входит более тысячи городов, 70 тысяч стартапов и других проектов.

Читайте также:
Наталья СергунинаРоссия и Европавласть
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Раздвоение сознания по-европейски

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Ткнем пальцем в небо с надеждой, что воздаст

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Пройтись не спеша

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Мы можем повторить

Светлана Кос
Светлана Кос

Цена аренды жилья летом не изменится

Митрополит Калужский Боровский Климент 
Митрополит Калужский Боровский Климент 

Должно ли быть всегда интересно?

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Во всем, конечно, виновата груша

Все мнения
О проекте