Более 60 проектов межевания жилых кварталов утвердили в Москве с начала года

Так выглядит концепция жилого квартала «Октябрьское поле», план будет уточнен по итогам разработки и согласования проектной документации / Фото: Пресс-служба «РГ-Девелопмент»

Более 60 проектов межевания жилых кварталов утвердили в Москве с января 2021 года. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

После постановки участков земли на кадастровый учет собственники помещений в этих домах смогут зарегистрировать права общей долевой собственности и использовать их по своему желанию.

— За пять месяцев 2021 года за счет средств городского бюджета были определены границы земельных участков под 238 многоквартирными домами. Для этого было разработано 63 проекта межевания территорий общей площадью почти 240 гектаров, — добавил заммэра.

В общей сложности на сегодняшний день утверждено около 3,9 тысячи проектов. К 2022 году планируется размежевать всю территорию жилой застройки в границах старой Москвы.

Перед утверждением каждого проекта на портале «Активный гражданин» москвичи могут высказать свое мнение по предлагаемым границам придомовых территорий.

Как отметил министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман, наибольшее количество проектов межевания территории с начала года утвердили в Северном административном округе: 16 участков общей площадью 49 гектаров, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.