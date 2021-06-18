Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Взрыв на газопроводе произошел в Луганске
Фото: АГН «Москва» / МЧС РФ

Взрыв на газопроводе произошел в Луганске

Полина Долганова

Происшествия

На одном из газопроводов Луганска произошел взрыв с последующим сильным возгоранием. Об этом в пятницу, 18 июня, сообщает агентство «Луганскинформцентр» со ссылкой на пресс-службу государственного предприятия «Луганскгаз».

Инцидент произошел в ночь на пятницу на газопроводе среднего давления диаметром 425 миллиметров недалеко от луганского парка имени Первого Мая.

Экстренным службам удалось ликвидировать открытое возгорание к 06:30 по местному и московскому времени.

Читайте также:
газопроводыпроисшествиевзрыв
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Раздвоение сознания по-европейски

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Ткнем пальцем в небо с надеждой, что воздаст

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Пройтись не спеша

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Мы можем повторить

Светлана Кос
Светлана Кос

Цена аренды жилья летом не изменится

Митрополит Калужский Боровский Климент 
Митрополит Калужский Боровский Климент 

Должно ли быть всегда интересно?

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Во всем, конечно, виновата груша

Все мнения
О проекте