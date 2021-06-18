Взрыв на газопроводе произошел в Луганске

Фото: АГН «Москва» / МЧС РФ

На одном из газопроводов Луганска произошел взрыв с последующим сильным возгоранием. Об этом в пятницу, 18 июня, сообщает агентство «Луганскинформцентр» со ссылкой на пресс-службу государственного предприятия «Луганскгаз».

Инцидент произошел в ночь на пятницу на газопроводе среднего давления диаметром 425 миллиметров недалеко от луганского парка имени Первого Мая.

Экстренным службам удалось ликвидировать открытое возгорание к 06:30 по местному и московскому времени.