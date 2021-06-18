Футболисту сборной Дании Эриксену вживили кардиостимулятор

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Футболисту сборной Дании Кристиану Эриксену, пережившему на поле остановку сердца, провели успешную операцию по установке кардиовертера-дефибриллятора. В пятницу, 18 июня, его должны выписать домой. Об этом сообщило издание La Gazzetta dello Sport.

Установленный Эриксену прибор необходим для борьбы с сердечной аритмией.

Согласно сообщению, игрок сможет вернуться на поле не ранее, чем через несколько месяцев, пишет РИА Новости.

Напомним, полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание во время игры чемпионата Европы по футболу против Финляндии. Игра проходила в Копенгагене в субботу, 12 июня. Инцидент произошел на 43-й минуте встречи. Этому не предшествовало столкновение с другими игроками. Футболистку оказывали медицинскую помощь прямо на поле в течение 15 минут, при этом был использован дефибриллятор. Затем игрока увезли со стадиона на реанимобиле.

Позже Датская футбольная ассоциация сообщила, что состояние футболиста удалось стабилизировать. В свою очередь тренер сборной Дании заявил, что Эриксен перенес остановку сердца.