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Главархив опубликовал документы, рассказывающие о жизни Ивана Гончарова
Фото: художник И. Крамской

Главархив опубликовал документы, рассказывающие о жизни Ивана Гончарова

Илья Ашуров

Город

Великий русский писатель Иван Гончаров родился 18 июня. Ко дню рождения классика отечественной литературы столичный Главархив подготовил документы, рассказывающие о его жизни.

Иван Гончаров родился 18 июня (6 июня по старому стилю — прим. «ВМ») 1812 года в Симбирске (ныне Ульяновск) в зажиточной купеческой семье. Отец будущего писателя рано ушел из жизни, и его воспитанием занимался крестный — отставной моряк Николай Трегубов. Он привил мальчику страсть к путешествиям, которая сыграла большую роль в его судьбе.

Начальное образование Гончаров получил в симбирских пансионах, а затем мать отправила его учится в Москву, где он поступил в Московский университет. После окончания университета Гончаров вернулся в родной Симбирск.Однако задержался он там ненадолго: в 1835 году Гончаров поступил на госслужбу в Петербург.

Главархив опубликовал документы, рассказывающие о жизни Ивана ГончароваФото: Главархив Москвы

В 1840-х годах вышел первый роман писателя «Обыкновенная история». А позднее сбылась давняя мечта Гончарова: он отправился в кругосветное путешествие. В путешествие писатель отправился в составе русской экспедиции под руководством адмирала Путятина. На судне Гончаров был секретарем.

После возвращения из кругосветного путешествия Иван Гончаров написал два самых знаменитых своих романа «Обломов» и «Обрыв». Эти произведения обессмертили имя писателя, сделав его классиком русской литературы, сообщают на официальном сайте мэра столицы.

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