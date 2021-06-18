Синоптики рассказали о погоде в Москве в июле

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала о том, какую погоду стоит ожидать москвичам в июле 2021 года.

По ее словам, по ночам температура воздуха в столице будет держаться в диапазоне от плюс 11 до плюс 16 градусов. Днем, вероятнее всего, термометры будут показывать от плюс 22 до плюс 27 градусов тепла.

Паршина добавила, что июльская погода на всей территории России будет соответствовать климатической норме, однако не исключены периоды похолодания, пишет «Российская газета».