Неизвестный ранил молодого человека ножом в Восточном Бирюлеве

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Россия, Москва, 6-я Радиальная улица, 3к4 Карта всех событий

На юге столицы неизвестный нанес ножевое ранение в живот 21-летнему москвичу. Об этом в пятницу, 18 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Инцидент произошел ночью 16 июня в Восточном Бирюлеве на 6-й Радиальной улице. У потерпевшего произошел словесный конфликт с неизвестным. В какой-то момент злоумышленник потерял над собой контроль и схватился за нож. Он удал им оппонента в область живота, после чего поспешил скрыться. Пострадавший был доставлен в одну из столичных больниц.

В настоящее время полиция разыскивает злоумышленника. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».