Дачников предупредили о риске лишиться участков в 2022 году

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В связи с новыми поправками в российском законодательстве, владельцы некоторых дачных участков рискуют лишиться их в следующем году. В Росреестре рассказали, кого именно это может затронуть.

Так, в следующем году вступят в силу поправки в закон «О государственной регистрации недвижимости». Теперь дачникам, чтобы получить право иметь участок, нужно будет пройти регистрацию. Новшество затронет тех, чьей земле присвоили «временный» статус.

В ведомстве предупредили, что участку присвоят статус «аннулированный», если его владелец не зарегистрировал права после постановки на государственный кадастровый учет. Для того чтобы этого избежать, россиянам нужно до 1 марта 2022 году предоставить необходимые документы в МФЦ, сообщает ФАН.