Эксперты положительно оценили увеличение числа бюджетных мест в российских вузах

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Увеличение бюджетных мест в вузах страны повысит шансы талантливой молодежи на поступление в учебные заведения, а также позволит решить проблему кадрового голода в регионах, уверен политолог Иван Скориков. Эксперт поддержал заявление вице-спикера Госдумы РФ Петра Толстого о важности этой инициативы.

Шестьдесят процентов выпускников смогут поступить на бюджет

— Наше государство доказывает, что оно социальное не только строчкой в Конституции, но и реальными делами. Столь открытого доступа к бесплатному высшему образованию нет ни в одной стране. Молодые россияне чувствуют себя защищенными. Наши школьники и их родители понимают, что государство обеспечит им качественное образование при достойном обучении, — подчеркнул эксперт.

По поручению президента России Владимира Путина в университетах страны дополнительно откроют 45 тысяч бюджетных мест. Причем не менее 70 процентов из них отдадут регионам, которые наиболее остро нуждаются в молодых специалистах.

— В итоге порядка 60 процентов наших выпускников смогут поступить на «бюджет». Скажите, в какой еще стране такой широкий доступ к бесплатному высшему образованию? — отметил ранее Петр Толстой.

По мнению парламентария, увеличение бюджетных мест в российских университетах позволит молодежи оставаться в родных регионах и развивать их. Теперь субъектам не придется привлекать работников из других территорий или закрывать рабочие места за счет мигрантов.

Иван Скориков отметил, что президентская инициатива положительно скажется и на имидже России на международной арене.

Скориков добавил, что решение о передаче большинства дополнительных бюджетных мест в региональные вузы рационально. По словам политолога, оно продиктовано актуальным запросом на социальную справедливость — уровень дохода граждан не на всех территориях страны позволяет семьям учить молодых студентов на коммерческой основе.

Большая часть новых бюджетных мест — регионам

Политолог Анна Федорова согласилась с тем, что такой подход позволит молодым людям, вне зависимости от социального статуса и благосостояния их семьи, получить качественное образование просто при хорошем обучении в школе.

— Я сама училась на бюджете и не знаю, как сложилась бы судьба, если бы такой возможности не было. России нужно сохранять такой подход любой ценой, это важно для человеческого потенциала, и хорошо, что во властных структурах это понимают, — подчеркнула Анна Федорова.

Политолог заявила, что передать большинство новых бюджетных мест в регионы стратегически важно для развития государства. Так властям удастся сбалансировать кадровые резервы. По мнению Анны Федоровой, это не большая цена за качественное и доступное образование.