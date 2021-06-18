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Территорию у центра «Моя работа» на Шаболовке благоустроят до конца года
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Территорию у центра «Моя работа» на Шаболовке благоустроят до конца года

Анастасия Колоскова

Город
Россия, Москва, улица Шаболовка, 48 Карта всех событий

Возле центра занятости «Моя работа» на Шаболовке стартовали работы по благоустройству территории. Об этом сообщили в Департаменте капитального ремонта Москвы.

В настоящее время здесь прокладывают канализацию для кабелей, чтобы убрать под землю линии электропередачи. На территории старый асфальт заменят плиткой из гранита. Проезжую часть отделят от пешеходной и зеленой зон бордюрным камнем. Кроме того, возле здания оборудуют парковку на пять мест.

Рядом с центром установят деревянные скамейки и урны, а также построят летний лекторий с навесом. На газоне, площадью более 800 квадратных метров, специалисты разобьют цветники и высадят 125 кустарников.

На территории появятся восемь новых фонарей с энергосберегающими светильниками. Специалисты отремонтируют металлическое ограждение вокруг территории и установят здесь автоматические ворота. Безопасность посетителей обеспечит система видеонаблюдения. Все работы планируют завершить до конца года, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

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