Территорию у центра «Моя работа» на Шаболовке благоустроят до конца года

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, улица Шаболовка, 48 Карта всех событий

Возле центра занятости «Моя работа» на Шаболовке стартовали работы по благоустройству территории. Об этом сообщили в Департаменте капитального ремонта Москвы.

В настоящее время здесь прокладывают канализацию для кабелей, чтобы убрать под землю линии электропередачи. На территории старый асфальт заменят плиткой из гранита. Проезжую часть отделят от пешеходной и зеленой зон бордюрным камнем. Кроме того, возле здания оборудуют парковку на пять мест.

Рядом с центром установят деревянные скамейки и урны, а также построят летний лекторий с навесом. На газоне, площадью более 800 квадратных метров, специалисты разобьют цветники и высадят 125 кустарников.

На территории появятся восемь новых фонарей с энергосберегающими светильниками. Специалисты отремонтируют металлическое ограждение вокруг территории и установят здесь автоматические ворота. Безопасность посетителей обеспечит система видеонаблюдения. Все работы планируют завершить до конца года, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.