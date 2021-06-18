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Столичный таксист похитил 3 миллиона рублей у своего пассажира
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Столичный таксист похитил 3 миллиона рублей у своего пассажира

Илья Ашуров

Происшествия
Россия, Москва, Комсомольский проспект, 36 Карта всех событий

В столице таксист похитил оставленный в салоне его автомобиля пакет с крупной суммой денег. Об этом в пятницу, 18 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Житель столицы заказал такси, чтобы добраться до своего дома на Комсомольском проспекте. С собой у него был пакет, в котором находилось 3 миллиона рублей. Приехав на место, мужчина поблагодарил водителя и вышел из машины, оставив на заднем сидении свой пакет. Когда мужчина спохватился, было уже поздно — таксист уехал.

«Рассеянный» мужчина обратился в полицию. Силовики возбудили уголовное дело по статье «Кража».

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