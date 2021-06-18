Эндокринолог перечислила продукты, с которыми не следует сочетать мясо

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Эндокринолог и диетолог Татьяна Бочарова перечислила продукты, которые в сочетании с мясом теряют полезные свойства.

В первую очередь, по ее словам, это относится к молочным продуктам.

— Дело в том, что кальций, который содержится в сырах, молоке, йогуртах, ухудшает всасывание железа в среднем на 50-60 процентов. Это важно учитывать, когда речь идет о питании детей, беременных, пациентов с диагнозом анемии, — приводит слова специалиста РИА Новости.

Врач порекомендовала запивать мясные продукты цитрусовым соком или обычной водой и не использовать для этого чай или кофе. По ее словам, полифенол танин, содержащийся в этих напитках, также ухудшает усвоение железа.

Помимо этого она предупредила, что не стоит есть мясо с крахмалистыми продуктами, к которым относятся картофель, хлеб, кукуруза и макароны, так как в сочетании с ними мясо хуже переваривается.

Особенно этого сочетания следует избегать людям, склонным к полноте, отметила Бочарова.

Лучше всего употреблять мясо с овощами и зеленью, добавила диетолог.