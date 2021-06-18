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Новый Манеж пригласил москвичей на лекцию о тайной жизни шедевров
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Новый Манеж пригласил москвичей на лекцию о тайной жизни шедевров

Ольга Маркова

Развлечения

Новый Манеж 24 июня приглашает москвичей и гостей столицы на лекцию Николая Жаринова «Тайная жизнь шедевров: реальные истории картин и их создателей».

Произведения искусства обладают своим языком, которым способны говорить со зрителями веками. На лекции, посвященной неразгаданным страницам их жизней, для слушателей приоткроются некоторые тайны шедевров.

Так, участники мероприятия узнают, как связаны Врубель и Михаил Лермонтов; на какой картине Ван Гога изображена сама смерть; какая неявная аллегория скрыта в «Девочке на шаре» Пикассо.

Участие в мероприятии бесплатное, по регистрации, сообщается на сайте Манежа.

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