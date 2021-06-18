Судебное заседание по делу об административных нарушениях Google перенесли на 21 июня

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Таганский районный суд Москвы отложил заседания по делу об административных нарушениях компании Google на 21 июня. Об этом в пятницу, 18 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда.

Пять судебных заседаний пройдут 21 июня начиная с 14:00 с интервалом в 30 минут. На каждом из них будут рассмотрены протоколы, составленные на компанию по административной статье «Нарушение порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению».

Компания Google регулярно получает штрафы за выдачу ссылок на заблокированные ресурсы, а также на иную запрещенную законодательством РФ информацию. Так, 25 мая этого года поискового гиганта уже штрафовали на 6 миллионов рублей, а 27 мая – на 3,5 миллиона рублей.