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Судебное заседание по делу об административных нарушениях Google перенесли на 21 июня
Фото: pixabay.cpm

Судебное заседание по делу об административных нарушениях Google перенесли на 21 июня

Илья Ашуров

Происшествия

Таганский районный суд Москвы отложил заседания по делу об административных нарушениях компании Google на 21 июня. Об этом в пятницу, 18 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда.

Пять судебных заседаний пройдут 21 июня начиная с 14:00 с интервалом в 30 минут. На каждом из них будут рассмотрены протоколы, составленные на компанию по административной статье «Нарушение порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению».

Компания Google регулярно получает штрафы за выдачу ссылок на заблокированные ресурсы, а также на иную запрещенную законодательством РФ информацию. Так, 25 мая этого года поискового гиганта уже штрафовали на 6 миллионов рублей, а 27 мая – на 3,5 миллиона рублей.

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