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Полиция задержала подозреваемого в нападении на москвича в Северном Медведкове
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Полиция задержала подозреваемого в нападении на москвича в Северном Медведкове

Илья Ашуров

Происшествия
Россия, Москва, Широкая улица, 31 Карта всех событий

Столичная полиция задержала мужчину, который ранил молодого человека в Северном Медведкове. Об этом в пятницу, 18 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Напомним, речь идет об инциденте, который произошел вечером 16 июня. Возле одного из магазинов на Широкой улице был обнаружен 20-летний парень с ножевым ранением. Бригада скорой помощи доставила молодого человека в больницу, где ему диагностировали проникающее колото-резаное ранение груди, а также ранение левого легкого и гемоторакс.

Вскоре полиция задержала злоумышленника. Им оказался 25-летний безработный москвич. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

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