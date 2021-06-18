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Водитель электросамоката попал в больницу после ДТП в центре Москвы
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Водитель электросамоката попал в больницу после ДТП в центре Москвы

Илья Ашуров

Происшествия
Россия, Москва, Аптекарский переулок Карта всех событий

В центре Москвы произошло ДТП с электросамокатом, в результате которого водитель последнего был доставлен в больницу. Об этом в пятницу, 18 июня, сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

— В Аптекарском переулке мужчина, управляющий электросамокатом, врезался в открытую дверь припаркованного автомобиля такси, со стороны водителя, — написала пресс-служба.

После инцидента водитель самоката был доставлен в медучреждение в бессознательном состоянии. В ГИБДД напомнили, что выезжать на электросамокатах на проезжую часть запрещено.

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