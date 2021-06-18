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В Кремле оценили возможность возобновления авиасообщения с Турцией
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В Кремле оценили возможность возобновления авиасообщения с Турцией

Полина Долганова

Политика

Решение о возобновлении авиасообщения с Турцией находится в компетенции правительственного штаба. Об этом в пятницу, 18 июня, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, именно правительство принимает решение о возобновлении авиаперелетов в Турцию с 1 июня, пишет РИА Новости.

— Это вопрос не для Кремля. Это вопрос для штаба правительственного, — объяснил Песков.

Ранее министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой рассказал о переговорах с РФ по возобновлению авиасообщения.

По его словам, следующим этапом развития ситуации станет визит российской делегации в Турцию. По результатам этих переговоров будет решаться данный вопрос, отмечало DHA.

Напомним, Россия продлила режим ограничения авиасообщения с Турцией до 21 июня из-за эпидемиологической обстановки в стране.

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