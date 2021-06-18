Москвичи смогут пожениться в июле на Московской канатной дороге и в бутик-отеле

Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

Россия, Москва, улица Косыгина, 28с2 Карта всех событий

Жители столицы в июле смогут зарегистрировать брак на Московской канатной дороге и в бутике-отеле «Богородское». Об этом сообщила пресс-служба управления ЗАГС Москвы.

— Сегодня мы начинаем прием заявлений на еще две локации. Для любителей панорамных видов стала доступна регистрация брака на Московской канатной дороге, а для пар, которые отдают предпочтение классике, мы открыли еще одну площадку в Новой Москве, — приводятся слова исполняющей обязанности начальника управления ЗАГС Москвы Светланы Уханевой в официальном Telegram-канале ведомства.

Кроме того, в пресс-службе напомнили, что 1 июня в столице открыл свои двери Дворец бракосочетания № 4. После капитального ремонта он сможет принять почти вдвое больше молодоженов.