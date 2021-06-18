Тело мужчины обнаружили в пруду на проспекте Вернадского
Россия, Москва, Удальцовские пруды Карта всех событий
В искусственном водоеме на западе Москвы было обнаружено тело мужчины. Об этом в пятницу, 18 июня, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.
Человека нашли в одном из Удальцовских прудов, которые находятся в районе проспекта Вернадского. Приехавшие на место происшествия врачи скорой помощи констатировали смерть.
Детали произошедшего и личность погибшего пока не установлены.
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