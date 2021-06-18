Сергей Собянин: Около 1,5 миллиона москвичей получили оба компонента вакцины от COVID-19

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Около полутора миллионов жителей столицы привились обоими компонентами вакцины от COVID-19. Об этом в пятницу, 18 июня, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, у москвичей выработался популяционный иммунитет, который ранее достиг 60 процентов от населения города.

— Это и переболевшие — и тяжело, и бессимптомно — но все равно переболевшие, и те, которые поставили вакцину, — уже сегодня 1,5 миллиона (человек — прим. «ВМ»), — пояснил глава города в эфире телеканала «Россия 1».

Напомним, главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала привить 60 процентов сотрудников компаний и организаций против коронавирусной инфекции в кратчайшие сроки. С таким же требованием выступила и главный санитарный врач Подмосковья Ольга Микаилова.