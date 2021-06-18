До 35 градусов тепла ожидается в Москве на следующей неделе

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Температура воздуха может подняться до 35 градусов в Москве на следующей неделе.

Так, в субботу, 19 июня, столбики термометров днем окажутся на отметке 27–29 градусов. Днем в воскресенье, 20 июня, ожидается до 29–31 градуса выше ноля.

В первой половине грядущей недели жара лишь нарастит обороты. До 32 градусов будет днем в понедельник, 21 июня, а во вторник и среду, 22 и 23 июня, воздух прогреется до 30–35 градусов, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.