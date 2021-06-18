Андрей Бочкарев заявил, что в Коммунарке построят амбулаторию, роддом и детский корпус

Фото: Денис Гришкин /АГН Москва

Россия, Москва, посёлок Коммунарка Карта всех событий

На территории больницы в Коммунарке планируют построить перинатальный центр, амбулаторно-поликлинический и детский корпуса. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в пятницу, 18 июня.

По его словам, строительство объектов второй очереди больничного комплекса в Коммунарке будет идти, несмотря на сложную ситуацию с коронавирусом в Москве.

На данный момент на территории уже возвели подстанцию скорой помощи, детский инфекционный корпус и вертолетную площадку. В настоящее время идет строительство первого в Новой Москве акушерского стационара. Андрей Бочкарев уточнил, что перинатальный центр в Коммунарке будет рассчитан на 130 мест.

Кроме того, в Коммунарке построят детский корпус на 180 коек, а также семиэтажное здание амбулаторно-поликлинического корпуса.

— Здесь смогут разместиться консультативно-диагностическое отделение на 500 посещений, отделение эндоскопии, бактериологическая лаборатория, отделение гемодиализа и дневной онкостационар на 27 коек, — пояснил Андрей Бочкарев.

Мэр Москвы Сергей Собянин 18 июня открыл детский инфекционный корпус в Коммунарке. По его словам, вся больница будет достроена к концу 2021 года. К уже функционирующим в настоящее время объектам Коммунарки в скором времени добавятся четыре новых корпуса общей площадью 60 тысяч квадратных метров. Так, вся площадь многопрофильного медицинского учреждения составит 160 тысяч квадратных метров.