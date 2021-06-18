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Александр Мажуга призвал власти сохранить уникальную атмосферу Москвы
Ректор Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева Александр Мажуга в химической лаборатории вуза / Фото: Данил Головин / Вечерняя Москва

Александр Мажуга призвал власти сохранить уникальную атмосферу Москвы

Павел Гриднев

Общество

— В каждом уголке Москвы за долгие годы сложилась своя уникальная экосистема, которую необходимо сохранять. Именно поэтому все изменения, которые происходят в столице, должны не просто согласовываться с жителями, но получить их полное одобрение,— отметил учёный.

Жители рассказали ректору РХТУ о том, что раньше в здании работал кинотеатр «Метеор». Все праздничные мероприятия устраивались на широком крыльце, а зрители собирались на площадке в прилегающем сквере.

— Мы очень любили этот небольшой и довольно камерный сквер, приходили сюда всей семьей, — рассказала журналистам жительница улицы Свободы Оксана. Александр Мажуга поообещал помочь сохранить локацию в её привычном виде.

— Необходимо сделать все, чтобы сохранить этот сквер таким, каким его привыкли видеть москвичи, поэтому я приложу все усилия, чтобы строительство сцены было остановлено, — заявил профессор.

Также горожане попросили ректора РХТУ проследить за тем, чтобы на детской площадке, которую планируют открыть в сквере, не было опасных объектов.

— Вижу, что решение этого вопроса очень волнует людей, которые уже собрали подписи против травмоопасных объектов. Поэтому надо сделать все, чтобы здесь появились конструкции, которые не вызывают тревог, — заключил Александр Мажуга.

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