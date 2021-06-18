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Доктор Румянцев пригласил студенческий медотряд на практику в Москве
Фото: Анна Грибкова

Доктор Румянцев пригласил студенческий медотряд на практику в Москве

Павел Гриднев

Общество

Студенты-медики «Российских Студенческих Отрядов» (РСО) летом 2021 года будут работать в медицинских учреждениях юго-запада Москвы. Об этом договорились главный детский онколог-гематолог РФ, основатель Центра им. Д. Рогачева Александр Румянцев и руководитель московского отделения РСО Юлия Дрожжина.

— Мы готовы принять студентов-медиков РСО в учреждения, находящиеся в нашем Юго-Западном округе. Здесь мы можем найти все возможности для совместной работы, — сообщил Румянцев журналистам по итогам встречи с руководителем московского отделения РСО.

Он отметил, что студенты могут пройти практику в Центре им. Д. Рогачева, Российской детской клинической больнице, а также Центре «Мать и Дитя».

— В этом году мы начинаем работу медицинских отрядов РСО в Москве. Сегодня принято решение, что 10 наших студентов-медиков могут пройти практику в одном из медучреждений Юго-Западного округа. Мы заручились поддержкой Александра Григорьевича Румянцева и благодарны ему за наставничество и готовность принимать участие в жизни студотрядов, — сообщила Дрожжина.

От имени «Российских Студенческих Отрядов» Дрожжина поздравила главного детского онколога-гематолога Минздрава РФ Румянцева с наступающим профессиональным праздником – Днем медицинского работника.

— Я благодарен студентам за поздравления. Их готовность посвятить свою жизнь медицине, готовность прийти на помощь врачам медицинского кластера юго-западного округа достойна самого глубокого уважения. Со своей стороны, мы готовы делиться опытом, наставлять и помогать в профессиональной деятельности, — отметил академик РАН.

Также студентам провели экскурсию по Центру им. Д. Рогачева: они побывали в уникальной госпитальной школе “УчимЗнаем”, донорском центре отделения трансфузиологии. Представители РСО сдали кровь в помощь детям.

Ранее Румянцев выступал за то, чтобы улучшить подготовку кадров медицинских вузов. Он предложил поднять оклады преподавателей и ординаторов, что могло бы привлечь квалифицированных специалистов к обучению. Это, по его мнению, станет возможным при двукратном увеличении финансирования сферы здравоохранения.

Молодежная общероссийская общественная организация« Российские Студенческие Отряды» (РСО) – крупнейшая молодежная организация страны, которая обеспечивает временной трудовой занятостью около 100 тысяч молодых людей из 74 субъектов РФ, а также занимается гражданским и патриотическим воспитанием, развивает творческий и спортивный потенциал молодежи.

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