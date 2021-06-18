Роман Романенко принял участие в открытии выставки, посвящённой космонавту Алексею Губареву

Фото: Иван Степанов

Депутат Госдумы, лётчик-космонавт, Герой России Роман Романенко вместе с коллегами-космонавтами открыл выставку «Орбита жизни Алексея Губарева» в Московском музее космонавтики на ВДНХ.

Выставка посвящена этапам жизненного и профессионального пути лётчика-космонавта, дважды Героя Советского Союза Алексея Александровича Губарева. В 2021 году исполнилось 90 лет со дня его рождения, а 2020 год был юбилейным для первого полёта Губарева.

— Я с радостью принял приглашение, потому что событие для меня знаковое. С семьёй Алексея Александровича я знаком с детства, мы были соседями. Он был для меня одним из примеров самоотверженности и настойчивости в достижении цели. Его вклад в развитие пилотируемой космонавтики трудно переоценить: с его первого полёта началось использование долговременной орбитальной станции «Салют–4», а во время второго полета была открыта уникальная программа «Интеркосмос», — отметил Роман Романенко.

Выставка подготовлена при содействии дочери лётчика-космонавта Ольги Губаревой. В экспозиции представлены личные вещи Героя: парадный китель генерал-майора, тренировочный нагрузочный костюм «Пингвин, лётная куртка и шлемофон, документы, бортовая инструкция, а также вещи из повседневной жизни космонавта, отражающие его увлечения: теннисная ракетка и фотоаппарат.

Красную ленту на торжественной церемонии открытия перерезали Роман Романенко и его коллеги-космонавты Александр Лавейкин, Валерий Токарев, Сергей Залётин.

Всего, за два полета, Алексей Губарев находился в космосе 37 дней 11 часов 35 минут 45 секунд. В 1981 году он покинул отряд космонавтов, но продолжал службу на командных должностях в Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина. В 1982 году защитил кандидатскую диссертацию, он автор 16 научных работ и «Притяжение невесомости» и «Орбита жизни». Именем Алексея Губарева названа малая планета № 2544.

Выставка «Орбита жизни Алексея Губарева» продлится до декабря 2021 года.