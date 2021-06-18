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Андрей Воробьев сообщил, что сделал третью прививку от COVID-19
Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Андрей Воробьев сообщил, что сделал третью прививку от COVID-19

Иван Юминов

Общество

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сделал третью прививку от коронавируса. Об этом он сообщил в пятницу, 18 июня.

— Я вакцинирован, и уже третий раз. Потому что в чем еще специфика этого индийского штамма — антитела должны быть высокие. За ними нужно следить, смотреть, — рассказал глава области.

Предыдущую вакцину руководитель Подмосковья сделал в ноябре 2020 года. Прививки он перенес бессимптомно, приводит слова Воробьева телеканал RTVI.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, определяющий механизм и порядок реализации постановления главного санитарного врача столицы об обязательной вакцинации работающих в сфере услуг. В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции вакцинация должна коснуться 60 процентов сотрудников предприятий, работающих в сферах общественного питания, торговли, услуг, здравоохранения, соцзащиты, ЖКХ, транспорта, образования, а также фитнес-клубов, салонов красоты, театров, кинотеатров, концертных залов и других.

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