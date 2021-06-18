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Мужчина погиб в бассейне фитнес-клуба на востоке Москвы
Фото: Вечерняя Москва

Мужчина погиб в бассейне фитнес-клуба на востоке Москвы

Юлия Павлушова

Происшествия
Россия, Москва, Михайловский проезд Карта всех событий

Лефортовская межрайонная прокуратура проведет проверку после гибели мужчины в бассейне на востоке столицы. Об этом в пятницу, 18 июня, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры города Людмила Нефедова.

По ее словам, инцидент произошел в зоне бассейна фитнес-клуба, расположенного в Михайловском проезде.

Мужчина погиб в бассейне фитнес-клуба на востоке МосквыФото: Пресс-служба Прокуратуры Москвы

— Прокуроры установят все обстоятельства произошедшего. Также они проверят качество и безопасность услуг, которые оказывают в фитнес-клубе, отметили в ведомстве, — заключила Нефедова.

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