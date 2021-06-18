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Андрей Бочкарев: Строительство вертолетной площадки завершается в больнице в Коммунарке
Фото: stroi.mos.ru

Андрей Бочкарев: Строительство вертолетной площадки завершается в больнице в Коммунарке

Иван Юминов

Город
Россия, Москва, поселение Сосенское, квартал № 152Карта всех событий

Строительство вертолетной площадки с диспетчерским пунктом завершается в больнице в Коммунарке. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в пятницу, 18 июня.

— Новая вертолетная площадка на территории больницы в Коммунарке готовится к вводу в эксплуатацию. Благодаря ей больница сможет принимать экстренных пациентов, эвакуируемых с мест ДТП, техногенных и природных катастроф, — рассказал заммэра.

Планируется, что площадкой смогут пользоваться и противопожарные службы. Бочкарев добавил, что в будущем на территории больницы также появятся перинатальный центр, корпус лучевой терапии и амбулаторно-поликлинический и детский корпуса.

Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин открыл детский инфекционный корпус в Коммунарке. По его словам, вся больница будет достроена к концу 2021 года. К уже функционирующим в настоящее время объектам Коммунарки в скором времени добавятся четыре новых корпуса общей площадью 60 тысяч квадратных метров. Так, вся площадь многопрофильного медицинского учреждения составит 160 тысяч квадратных метров.

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