Фестиваль уличного кино пройдет на ВДНХ
В Зеленом театре на ВДНХ 19 и 20 июня пройдет Фестиваль уличного кино.
Зрители увидят короткометражные фильмы молодых режиссеров, в которых приняли участие Чулпан Хаматова, Владимир Вдовиченков, Игорь Верник и Варвара Шмыкова.
В конкурсную программу вошли девять короткометражных фильмов. Посетители смогут принять участие в дискуссиях, встречах с интересными людьми, услышать концерты.
В субботу, 19 июня, зрителям представят фильм журналиста Владимира Раевского «СЛОНЫ | История Москвы» и конкурсную программу Фестиваля.
В афише следующего дня, 20 июня, — фильм режиссера Ники Яковлевой «Говорят» и показы внеконкурсных альманахов «Анимация для всех возрастов» и «Фестиваль уличного кино: ТОП-7».
Участие в мероприятии бесплатное, по регистрации, сообщается на сайте ВДНХ.