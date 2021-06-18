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Фестиваль уличного кино пройдет на ВДНХ
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Фестиваль уличного кино пройдет на ВДНХ

Ольга Маркова

Развлечения

В Зеленом театре на ВДНХ 19 и 20 июня пройдет Фестиваль уличного кино.

Зрители увидят короткометражные фильмы молодых режиссеров, в которых приняли участие Чулпан Хаматова, Владимир Вдовиченков, Игорь Верник и Варвара Шмыкова.

В конкурсную программу вошли девять короткометражных фильмов. Посетители смогут принять участие в дискуссиях, встречах с интересными людьми, услышать концерты.

В субботу, 19 июня, зрителям представят фильм журналиста Владимира Раевского «СЛОНЫ | История Москвы» и конкурсную программу Фестиваля.

В афише следующего дня, 20 июня, — фильм режиссера Ники Яковлевой «Говорят» и показы внеконкурсных альманахов «Анимация для всех возрастов» и «Фестиваль уличного кино: ТОП-7».

Участие в мероприятии бесплатное, по регистрации, сообщается на сайте ВДНХ.

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