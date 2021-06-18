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МЧС предупредило москвичей о сильной жаре 19 июня
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

МЧС предупредило москвичей о сильной жаре 19 июня

Иван Юминов

Город

Сильная жара до 30–31 градуса ожидается в Москве днем в субботу, 19 июня. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС.

— По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 11:00 с сохранением до 20:00 19 июня местами в Москве ожидается сильная жара, 30–31 градуса, — рассказали в министерстве.

Москвичам посоветовали избегать перегрева на солнце. Кроме того, на время жары стоит отдать предпочтение одежде и головным уборам светлых тонов. Наконец, необходимо пить больше воды, отмечается на сайте МЧС.

Ранее сообщалось, что «желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве с субботы, 19 июня, до понедельника, 21 июня, из-за сильной жары.

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