Народный календарь. Почему нельзя переходить на новую работу 19 июня

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Суббота, 19 июня, известна в народе как Илларион пропольник. Крестьяне традиционно в этот день занимались прополкой сорняков. Церковь 19 июня почитает преподобного Иллариона нового.

По народным поверьям считается, что в Илларион пропольник не стоит переходить на другую работу. Иначе есть вероятность, что коллектив плохо примет вас или среди новых коллег появится враг, который в дальнейшем будет «ставить палки в колеса». Кроме того, незамужние девушки не должны в этот день нюхать цветы — так они передадут свою красоту земле. Наконец, в этот праздник запрещено проводить сделки по купле или продаже. Поверье гласит, что будет либо обман, либо в будущем с недвижимостью могут случиться проблемы.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Почему нельзя переходить на новуюработу 19 июня

Приметы погоды в этот день гласят о том, что если колоски ржи и пшеницы начинают цвести снизу, то стоит ожидать хороший урожай хлеба. Находясь в поле, стоит прислушаться к стрекоту кузнечиков — его наличие свидетельствует о наступлении хорошей погоды. Ясный день стоит ждать, если пчелы активно роятся на цветах.

19 июня отмечается Международный день прогулки. Он призван оценить важность пешей прогулки, ведь это простой и доступный способ отдохнуть и снять стресс. Особенно важным это представляется для жителей больших городов, которые ежедневно сталкиваются с множеством дел и проблем.

Сторонники празднования этой даты призывают людей регулярно быть на природе, чтобы уединиться или провести время с близкими.

Кроме того, в этом году на 19 июня выпало проведение Всемирного дня жонглирования. Это неофициальный праздник, но его отмечают профессионалы и любители данного мастерства.

Дату приурочили к основанию Международной ассоциации жонглеров в 1975 году. Когда-то жонглеры зарабатывали себе на жизнь, выступая в домах богатых людей и на праздниках, но в наши дни их основным местом работы является цирк.

В этот день 159 лет назад президент США Авраам Линкольн принял закон об отмене рабства на всей территории страны. Это стало возможным после окончания Гражданской войны, которая продолжалась с 1861 по 1865 год. Документ тогда ратифицировали три четверти штатов, отметив, что рабство более не допускается в США.

Актриса Мэрилин Монро и драматург Артур Миллер поженились 19 июня 1956 года. По словам Монро, тот увлек ее умом и пониманием стремления актрисы к самосовершенствованию. Они развелись спустя четыре с половиной года из-за «несходства характеров». Миллер не смог выпустить ни одного произведения, пока находился в браке.

В этот день родились французский математик Блез Паскаль, белорусский писатель Василь Быков, а также премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Именины отмечают Фекла, Иларион, Лукьян, Виссарион и Сусанна.