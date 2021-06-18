Мужчина в Химках попытался сбыть более тонны нелегального осетра

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Суд в Химках рассмотрит дело 35-летнего жителя Дагестана, который обвиняется в нелегальном обороте туш рыб осетровых видов, внесенных в Красную книгу. Об этом в пятницу, 18 июня, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

По словам представителя ведомства, в мае нынешнего года мужчина нелегально приобрел, хранил и перевозил рыбу осетровых пород. В частности, в городе Кизляр он купил 1,1 тонны русского осетра каспийской популяции — всего 383 штуки.

Ольга Врадий добавила, что обвиняемый собирался продать краснокнижную рыбу на территории Москвы и Московской области. Он привез ее в Химки и хранил в фургоне.

После мужчину задержали полицейские. Экспертиза показала, что он приобрел рыбу браконьерского происхождения.