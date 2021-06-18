Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Мужчина в Химках попытался сбыть более тонны нелегального осетра
Фото: moscow-live

Мужчина в Химках попытался сбыть более тонны нелегального осетра

Юлия Павлушова

Происшествия

Суд в Химках рассмотрит дело 35-летнего жителя Дагестана, который обвиняется в нелегальном обороте туш рыб осетровых видов, внесенных в Красную книгу. Об этом в пятницу, 18 июня, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

По словам представителя ведомства, в мае нынешнего года мужчина нелегально приобрел, хранил и перевозил рыбу осетровых пород. В частности, в городе Кизляр он купил 1,1 тонны русского осетра каспийской популяции — всего 383 штуки.

Ольга Врадий добавила, что обвиняемый собирался продать краснокнижную рыбу на территории Москвы и Московской области. Он привез ее в Химки и хранил в фургоне.

После мужчину задержали полицейские. Экспертиза показала, что он приобрел рыбу браконьерского происхождения.

осетррыбауголовное дело
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Наша помощь усопшим родным

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Переговоры Путина и Байдена: встреча без иллюзий, но с определенной надеждой

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Раздвоение сознания по-европейски

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Ткнем пальцем в небо с надеждой, что воздаст

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Пройтись не спеша

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Мы можем повторить

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Во всем, конечно, виновата груша

Все мнения
О проекте