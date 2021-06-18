Роспотребнадзор назвал причину роста случаев COVID-19

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Россия не смогла избежать нового роста заболеваемости, так как граждане не соблюдают меры против COVID-19. Об этом рассказала в пятницу, 18 июня, заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

По ее словам, несмотря на рост числа случаев коронавируса, россияне продолжают игнорировать антиковидные меры.

— Особенно актуально их соблюдение сейчас, когда циркулирует индийский штамм и наиболее активная часть населения — молодежь — его распространяет в своей среде и в других возрастных группах, — уточнила Пшеничная.

Она отметила, что россияне расслабились, так как подумали, что коронавирус ушел. Кроме того, молодые люди продолжают игнорировать респираторные симптомы, с которыми они выходят на улицу и общаются с окружающими, подчеркнула эксперт.

Также в летний период люди активно передвигают по территории страны и выезжают за границу, что способствует распространению вируса, считает специалист. Пшеничная заключила, что россиянам необходимо вакцинироваться, чтобы защитить от коронавируса себя и окружающих, пишет РИА Новости.