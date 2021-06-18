Президент ФРГ произнес речь в связи с 80-й годовщиной нападения Германии на СССР

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Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер обратился с речью к жителям России, Украины, Белоруссии и других стран, пострадавших от «развязанной Германией войны на уничтожение». Соответствующее выступление состоялось в пятницу, 18 июня, в германо-российском музее Карлсхорст.

В связи с 80-летием нападения Германии на СССР во время Второй мировой войны Штайнмайер подчеркнул, что история не должна повторяться. По его словам, память о событиях должна объединять, а не разъединять Европу.

Штайнмайер добавил, что страны Европы не должны допустить разговоров на языке «национального высокомерия, презрения, вражды, отчуждения».

— Мы хотим и должны делать все для защиты международного права и территориальной целостности на нашем континенте, для укрепления мира с государствами бывшего Советского Союза и между ними, — отметил президент Германии.

Он напомнил об общности памяти о войне в России, Белоруссии и Украине, а также рассказал истории жертв войны, пишет радио «Свобода».