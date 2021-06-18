Сборная Хорватии сыграла вничью с Чехией в матче на Евро-2020

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Сборная Чехии по футболу сыграла вничью с Хорватией в матче на Евро-2020. Встреча состоялась в пятницу, 18 июня, в Глазго.

Игра второго тура группы D завершилась со счетом 1:1. В команде Чехии гол на 37-й минуте забил с пенальти Патрик Шик. В сборной Хорватии отличился на 47-й минуте Иван Перишич.

Посещаемость матча стала самой низкой на проходящем Евро-2020. На встречу пришли 5607 зрителей.

Во время следующей игры чехи встретятся со сборной Англии, а футболисты Хорватии будут играть со сборной Шотландии 22 июня.

Напомним, на Евро-2020 российская сборная в первой игре 11 июня уступила Бельгии со счетом 0:3. Вторая встреча российских футболистов состоялась с финнами 16 июня. Матч завершился со счетом 1:0 в пользу России. Отличился полузащитник российской команды Алексей Миранчук, забивший гол на 45-й минуте.