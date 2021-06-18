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Астролог рассказала, как подготовиться к летнему солнцестоянию
Фото: Солнцестояние, 2019 год

Астролог рассказала, как подготовиться к летнему солнцестоянию

Юлия Павлушова

Общество

День летнего солнцестояния, 21 июня, может наполнить человека позитивной энергией до конца года. Об этом рассказала российский астролог Ирина Сычева в своем Instagram.

По словам эксперта, перед летним солнцестоянием нужно раздать долги и вернуть то, что давалось взаймы другим людям. Необходимо закончить и бытовые дела: доделать ремонт, провести генеральную уборку дома.

— Этот день — союз всех четырех стихий: земли, огня, воды и воздуха. В день летнего солнцестояния очень мощно раскрывается энергия Солнца, — отметила Ирина Сычева.

Астролог добавила, что именно 21 июня появляются энергетические возможности для исцеления организма. Однако для достижения позитивного эффекта нельзя поддаваться плохим эмоциям.

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