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Голикова заявила, что заболеваемость COVID-19 выросла в России на треть
Фото: Правительство РФ

Голикова заявила, что заболеваемость COVID-19 выросла в России на треть

Анастасия Волоснова

Общество

Прирост числа новых случаев COVID-19 в России составил 34,4 процента за последние пять дней по сравнению с аналогичным периодом прошлой недели. Об этом в пятницу, 18 июня, рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

По ее словам, лидерами по увеличению заболеваемости коронавирусом являются Москва и Подмосковье. В столице за пять дней рост числа случаев COVID-19 составил 54,4 процента, подчеркнула Голикова.

Она уточнила, что ухудшение эпидемиологической обстановки связано с несоблюдением антиковидных мер в стране, пишут «Известия».

Голикова также рассказала, что ревакцинацию от коронавируса необходимо проводить не ранее чем через 12 месяцев после прививки. Она уточнила, что в условиях неблагоприятной ситуации с COVID-19 россияне могут прийти на ревакцинацию через шесть месяцев.

Также вице-премьер РФ назвала симптомы индийского штамма COVID-19, которые схожи с признаками простудных заболеваний. По ее словам, в настоящее время индийский штамм коронавируса преобладает в Москве и Подмосковье.

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