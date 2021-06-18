Московский зоопарк продлил закрытие до 29 июня из-за ситуации с COVID-19

Фото: Любимов Андрей / АГН Москва

Россия, Москва, Большая Грузинская улица, 1с1 Карта всех событий

Московский зоопарк продлил закрытие до 29 июня из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе зоосада в пятницу, 18 июня.

— Во исполнение указа мэра от 18 июня 2021 года № 33-УМ «О внесении изменений в указ мэра Москвы от 8 июня 2020 г. № 68-УМ» закрытие Московского зоопарка продлевается до 29 июня включительно, — рассказали в организации.

Билеты на эти даты будут действительны после снятия ограничений, добавили в зоосаде. Несмотря на закрытие, в зоопарке продолжатся онлайн-трансляции, в том числе из павильонов «Дом обезьян» и «Фауна Китая», отмечается на странице организации в Instagram.

Ранее сообщалось, что с пятницы, 18 июня, постановлением мэра Москвы Сергея Собянина массовые мероприятия смогут посещать максимум 1000 человек. Так, театры и кинотеатры продолжат свою работу, а танцполы на концертах и фан-зоны для болельщиков на стадионах будут закрыты. Проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в ночных клубах, барах, на дискотеках и в столичных караоке также запрещено.