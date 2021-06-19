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Инфекционист оценил возможные сроки роста заболеваемости COVID-19
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Инфекционист оценил возможные сроки роста заболеваемости COVID-19

Татьяна Плотникова

Общество

Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в России может продолжаться еще по меньшей мере две недели. Такое мнение высказал врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.

Эксперт выразил надежду на то, что к августу ситуация в определенной степени стабилизируется.

При этом медик отметил, что осенью стоит быть готовыми к еще одному подъему заболеваемости, поскольку вирус продолжит видоизменяться. Однако при соблюдении необходимых мер профилактики и борьбы с инфекцией население будет к этому готово к концу сентября.

Тимаков подчеркнул необходимость вакцинации, однако указал, что не следует ждать незамедлительного результата в отношении сокращения заболеваемости. Требуется время для выработки иммунитета, а это происходит через полтора месяца после первой прививки, рассказал врач ТАСС.

Напомним, 18 июня вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что прирост числа новых случаев COVID-19 в России составил 34,4 процента за последние пять дней по сравнению с аналогичным периодом прошлой недели. Она уточнила, что ухудшение эпидемиологической обстановки связано с несоблюдением антиковидных мер в стране.

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