Врачи объяснили, какие диагнозы не являются противопоказаниями к прививкам от COVID-19

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Россияне часто отказываются делать прививки от COVID-19 по причине неосведомленности в этом вопросе. Медики рассказали, какие болезни ошибочно считаются противопоказаниями к вакцинации и почему на самом деле они таковыми не являются.

Так, эксперт Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Наталья Пшеничная спешит успокоить людей с хроническими заболеваниями: ишемической болезнью сердца, гипертонией, сахарным диабетом и так далее. Граждане с этими заболеваниями находятся в повышенной группе риска, именно поэтому им можно и нужно вакцинироваться. Кроме того, специалист отмечает, что абсолютно здоровых людей на свете не существует. Важно лишь успеть защитить себя в нужный момент.

Людям преклонного возраста тоже не стоит бояться вакцинации. Фантазия на тему того, что взрослым людям опасно делать прививку от коронавируса, родилась из-за того, что испытания вакцины изначально ставились на группах граждан среднего возраста. Однако в этом нет ничего удивительного. Организм пожилых людей более уязвим вне зависимости от болезни. Именно поэтому так важно вовремя обезопасить себя от возможных последствий и сделать прививку оперативно.

Кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков призывает не волноваться и тех, у кого есть склонность к образованию тромбов.

— Ни в российских, ни в европейских, ни в американских рекомендациях по применению антиковидных вакцин склонность к тромбообразованию не входит в число противопоказаний для прививки, — объяснил специалист.

По его словам, угроза здоровью в случае заболевания коронавирусной инфекцией несопоставима с опасностью редких осложнений.

Также бояться прививаться и те, у кого есть аллергия. Наталья Пшеничная уточняет, что аллергическая реакция на первый компонент вакцины действительно возможна, однако это может означать лишь то, что человеку следует выбрать для себя другой препарат.

Сегодня в России зарегистрировано четыре лекарственных средства, помогающих обезопасить человека от тяжелого течения COVID: «Спутник V», «КовиВак», «ЭпиВакКорона» и «Спутник Лайт». Из них можно выбрать тот, который подойдет организму наилучшим образом.

Медики также развеяли миф и об опасности положительной пробы Манту. Положительная реакция на туберкулин, она же проба Манту, является противопоказанием к постановке БЦЖ-вакцины, но не вакцины от коронавируса. В том случае, если врач исключил у пациента диагноз «туберкулез», остается лишь выбрать для себя подходящий препарат от COVID-19 из ныне существующих.

Еще одним заблуждением является утверждение, что пациенты с повышенным уровнем билирубина в крови не могут проходить вакцинацию. Врачи напоминают, что синдром Жильбера является заболеванием, которое передается по наследству. Само по себе оно никак не может быть противопоказанием к прививке от коронавируса. Людям с этим заболеванием стоит лишь правильно подготовиться к вакцинированию: хорошенько отоспаться и отказаться от чрезмерных физических нагрузок.

Повышение уровня простатспецифического антигена (ПСА), как отмечают эксперты, характерно исключительно для представителей мужского пола. Для разных возрастов существуют разные нормы. Людям с повышенным показателем ПСА необходимо обследоваться у врача-онколога перед вакцинацией. Если медик придет к выводу, что обострений заболевания нет, вакцинироваться людям с этой проблемой тоже можно смело, пишет «Комсомольская правда».