МЧС порекомендовало москвичам сократить пребывание на солнце в преддверии жары

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Специалисты МЧС России посоветовали загорающим на пляже россиянам не забывать о солнцезащитном креме. Меры предосторожности помогут гражданам не обгореть и не перегреться на солнце. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Кроме того, важно выбирать правильное время для загара. Самые удачные промежутки дня для отдыха под солнцем — с 08:00 до 11:00 и с 16:00 до 19:00.

После посещения пляжа рекомендуется протирать тело специальным лосьоном после загара.

Любителям пляжного отдыха стоит помнить, что загар активнее ложится на кожу, если находиться рядом с водой.

— Почаще переворачивайтесь и пейте больше жидкости, — говорится в сообщении ведомства.

Представители МЧС подытожили, что во время загара крайне важно защищать от солнца голову и глаза, чтобы предотвратить возможный перегрев и ожог роговицы, пишет ТАСС.