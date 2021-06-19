Москвичей предупредили о самом жарком дне с начала лета

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Самым жарким днем с начала текущего лета может стать суббота, 19 июня. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, температура воздуха прогреется в этот день до плюс 31 градуса.

Так, в субботу на столичный регион продолжит оказывать влияние антициклон, который сохранит малооблачную и сухую погоду.

— Температура воздуха — плюс 29–31, по области — плюс 29–31, — уточнил эксперт в разговоре с РИА Новости.

Он добавил, что 19 июня в Москве будет преобладать юго-западный ветер с порывами до 2–7 метров в секунду. Атмосферное давление не будет активно меняться и сохранится на уровне 754 миллиметров ртутного столба, что превышает норму.

Леус подытожил, что солнце в этот день не должно быть слишком активным, а геомагнитное поле останется спокойным.