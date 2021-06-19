Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Москвичей предупредили о самом жарком дне с начала лета
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Москвичей предупредили о самом жарком дне с начала лета

Полина Долганова

Город

Самым жарким днем с начала текущего лета может стать суббота, 19 июня. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, температура воздуха прогреется в этот день до плюс 31 градуса.

Так, в субботу на столичный регион продолжит оказывать влияние антициклон, который сохранит малооблачную и сухую погоду.

— Температура воздуха — плюс 29–31, по области — плюс 29–31, — уточнил эксперт в разговоре с РИА Новости.

Он добавил, что 19 июня в Москве будет преобладать юго-западный ветер с порывами до 2–7 метров в секунду. Атмосферное давление не будет активно меняться и сохранится на уровне 754 миллиметров ртутного столба, что превышает норму.

Леус подытожил, что солнце в этот день не должно быть слишком активным, а геомагнитное поле останется спокойным.

Читайте также:
погодажараМосква
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Наша помощь усопшим родным

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Переговоры Путина и Байдена: встреча без иллюзий, но с определенной надеждой

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Раздвоение сознания по-европейски

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Ткнем пальцем в небо с надеждой, что воздаст

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Пройтись не спеша

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Мы можем повторить

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Во всем, конечно, виновата груша

Все мнения
О проекте