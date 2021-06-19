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Пешеходный переход через пути МЦД-2 построят в районе Аэропорт
Фото: Вечерняя Москва

Пешеходный переход через пути МЦД-2 построят в районе Аэропорт

Полина Долганова

Город
Россия, Москва, Ленинградский проспект, 62АКарта всех событий

Пешеходный переход в районе улицы Черняховского и Большого Коптевского проезда проложат через железнодорожные пути второго Московского центрального диаметра (МЦД-2). Об этом сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, к настоящему моменту специалисты уже завершили разработку градостроительной документации предстоящего проекта.

Строительство новых пешеходных переходов активно продолжается в Москве после запуска интенсивного движения железнодорожного транспорта. Так, новые переходы смогут обеспечить жителям столицы удобное и безопасное пересечение путей МДЦ-2, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

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