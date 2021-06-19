Пропавшую под Нижним Новгородом американскую студентку нашли мертвой

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Пропавшую без вести в Нижегородской области студентку из США обнаружили мертвой. Об этом в субботу, 19 июня, сообщается на сайте поисково-спасательного центра (ПСЦ) «Рысь».

Экипажи начали поиски утром в субботу. В 7:00 полиция сообщила об отбое поисковых мероприятий, так как тело девушки было обнаружено, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в поисково-спасательном отряде «Волонтер НН».

Через несколько часов следственный комитет сообщил о задержании подозреваемого в убийстве. Им оказался 44-летний житель Борского района. Ранее он уже был неоднократно судим.

Накануне в поисково-спасательные отряды Нижегородской области поступила ориентировка с просьбой помочь найти 34-летнюю американку Кетрин Сироу. Девушка приехала в Россию из Калифорнии и обучалась на адвоката в магистратуре Нижегородского университета имени Лобачевского.

По данным следствия, девушка пропала в городе Бор во вторник, 15 июня. Последний раз она разговаривала с матерью по телефону в этот же день. Тогда Сироу сообщала, что едет в машине с неизвестным.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».