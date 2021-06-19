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Синоптик предупредил москвичей о 35-градусной жаре
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Синоптик предупредил москвичей о 35-градусной жаре

Юлия Евграфова

Общество

Засушливая и по-настоящему летняя погода сохранится в столице еще несколько дней. Жарче всего в Москве будет в середине рабочей недели. Об этом «Вечерней Москве» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

— Самой жаркой станет середина следующей недели. Это период со вторника по четверг. Пока можно говорить о том, что до конца следующей рабочей недели будет аномально жаркая погода с температурой на 7–9 градусов выше климатической нормы в Москве. В самые жаркие дни в столице мы ожидаем плюс 33–35 градусов. Всю неделю будет малооблачная, солнечная, спокойная погода, — сказал синоптик.

По словам собеседника «ВМ», пока сложно точно прогнозировать, когда в Москве отступит жара. Так что жителям столицы стоит запастись водой и с осторожностью находиться на солнце.

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