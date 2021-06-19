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Роман Романенко поддержал необходимость массовой вакцинации от COVID-19
Фото: Иван Степанов

Роман Романенко поддержал необходимость массовой вакцинации от COVID-19

Павел Гриднев

Общество

Депутат Госдумы, летчик-космонавт и Герой России Роман Романенко заявил о важности массовой вакцинации от COVID-19 на встрече с коллективами городских поликлиник в преддверии Дня медицинского работника.

Роман Романенко отметил, что из-за ухудшающейся эпидемиологической обстановки в Москве возросло значение прививок от COVID-19.

— Считаю, что прививку необходимо сделать каждому. Сам недавно прошел процедуру вакцинации, буквально на днях мне поставили второй компонент «Спутника». Только коллективный иммунитет способен справиться с пандемией, — отметил Роман Романенко.

В ходе встречи Роман Романенко вручил благодарственные письма врачам за добросовестную работу, высокий профессионализм и верность профессии. Также поблагодарил медиков за самоотверженный труд в борьбе с инфекцией.

В столице за последнее время выросло число заболевших коронавирусом. Новые мутировавшие штаммы COVID-19 теперь поражают детей и подростков, все чаще заражаются люди от 18 до 60 лет. Об этом заявила главный государственный санитарный врач Москвы Елена Андреева, оценив текущую эпидемиологическую обстановку в городе как неблагополучную.

По ее мнению, единственный способ держать ситуацию под контролем, избежав полного локдауна, — вакцинация 60 процентов населения столицы. Роспотребнадзор постановил вакцинировать сотрудников предприятий сферы услуг и госслужащих.

здоровьекосмонавтвакцинация
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